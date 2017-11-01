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Политика

Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области

В Москве, в рамках двусторонней встречи, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем Министра финансов Российской Федерации Леонидом Горниным методы погашения государственного долга Псковской области, уменьшения доли коммерческих кредитов, а также перспективы развития регионального бюджета.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников заявил о необходимости дополнительных федеральных средств для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ, а также индексацией заработной платы в 2017 и в 2018 годах. Также врио главы региона сообщил о готовности Псковской области переходить на новый формат бюджета в рамках проекта Министерства финансов РФ на 2020 год.

Леонид Горнин заверил врио губернатора, что Псковская область может рассчитывать на поддержку Минфина в решении бюджетных вопросов, отметив, что окончательные условия реструктуризации госдолга региона будут приняты по итогу комиссии под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

Кроме того, замминистра намерен поддержать просьбу Михаила Ведерникова о выделении дополнительных средств для области из дотации на сбалансированность для субъектов Российской Федерации.

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