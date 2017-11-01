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Общество

Школьникам из Великих Лук показали, как служебные собаки ловят преступников

Новые знания о работе кинологов со специально подготовленными служебными собаками, а также фото на память получили учащиеся великолукского лицея № 11. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, сотрудники кинологической службы СИЗО-2 для юных зрителей 3-9 классов организовали показательные выступления питомцев.

Преследование и задержание «фигурантов», имитирующих побег из под стражи, обнаружение взрывчатки и наркотиков – все это служебные собаки выполнили профессионально и безошибочно. Кроме этого, ребята познакомились с приемами общего и специального курсов дрессировки собак, а также узнали об основных правилах ухода за четвероногими питомцами.

«Посещение образовательных учреждений и проведение показательных выступлений стали традицией для сотрудников кинологической службы УФСИН. Мы рассказываем детям о важности данной профессии, направленной на повышение безопасности людей, предотвращение различных чрезвычайных ситуаций», - отметил начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Александр Филиппов.

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