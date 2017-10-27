В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений, связанных с назначением выплат по уходу

19:45, 01 ноября 2017, ПАИ

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений, связанных с назначением выплат по уходу, а именно:

​ ·о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

​ ·о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

​ ·о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;

​ ·о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы.

Напомним, компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц.

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер такой выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) – 5 500 рублей, другим лицам – 1 200 рублей.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.