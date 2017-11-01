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Общество

6 тысяч псковичей приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству и уборке города

В Пскове подвели итоги осеннего месячника по благоустройству и уборке города, который проходил в период с 1 по 31 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по данным Управления городского хозяйства Администрации города Пскова (УГХ), в осеннем месячнике поучаствовали более 6 000 человек. Это работники различных предприятий и организаций, студенты, военнослужащие, курсанты, активные псковичи.

Кроме того, в осеннем месячнике приняли участие местные филиалы федеральных торговых сетей - порядка 100 человек. Они убрали свою и прилегающую территорию: вымыли окна, провели влажную уборку фасадов, очистили торговые объекты от расклеенных на них объявлений, афиш, плакатов, нарисованных граффити.

Наибольшую активность горожане проявили во время общегородского субботника.

УГХ отмечает, что позаботиться о чистоте и о порядке на городских территориях вышли: УМВД России по Псковской области, Главное Управление МЧС России по Псковской области, Псковский филиал Академии ФСИН России, сотрудники псковского радиозавода «Плескава», 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия и другие.

Всего за период проведения месячника по благоустройству города приведено в надлежащее состояние свыше 30 территорий, среди них парки, сады, скверы, улицы города, набережные, дворовые и придомовые территории. 

Кроме того, за счет бюджетных средств проделана работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора. Работниками коммунальных служб ликвидировано 12 свалок объемом около 350 м3.

Помимо этого, в октябре проводились плановые агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: санитарная прочистка крон, снос аварийных и уход за молодыми деревьями, выкорчевка старовозрастных кустарников, посадка саженцев и тюльпанов.

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