20 листовок о пожарной безопасности раздали в Пушкиногорском районе местным жителям

21:12, 01 ноября 2017, ПАИ

1 ноября 2017 года в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам осуществлен рейд в жилом секторе деревни Астахново Пушкиногорского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проинструктировано 25 человек под роспись по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. Распространено 20 листовок на темы: «Указатель безопасности», «01 - Сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Неисправная печь-причина пожара», проведено 25 профилактических бесед на тему соблюдения требований пожарной безопасности.

До граждан доведена обстановка с пожарами на территории Пушкиногорского района, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных оперативных служб.