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Общество

20 листовок о пожарной безопасности раздали в Пушкиногорском районе местным жителям

1 ноября 2017 года в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам осуществлен рейд в жилом секторе деревни Астахново Пушкиногорского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проинструктировано 25 человек под роспись по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. Распространено 20 листовок на темы: «Указатель безопасности», «01 - Сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Неисправная печь-причина пожара», проведено 25 профилактических бесед на тему соблюдения требований пожарной безопасности.

До граждан доведена обстановка с пожарами на территории Пушкиногорского района, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных оперативных служб.

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