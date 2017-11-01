Пожарные из Германии устроили праздник для воспитанников Псковской школы-интерната

20:56, 01 ноября 2017, ПАИ

1 ноября 2017 года в Псковской школе-интернате состоялся праздник для воспитанников школы и делегации ветеранов пожарной охраны из города Нойс (Германия), которая прибыла в Псков по случаю празднования 60-летия этого учреждения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, немецкие пожарные много лет помогают Псковской школе-интернату гуманитарными грузами, ремонтом учреждения и оборудованием учебных классов.

Псковских пожарных с немецкими коллегами связывает многолетняя дружба, зародившаяся в 1990-м году. С 1992 года сотрудники пожарной охраны Нойса совместно с пожарными Пскова осуществляют шефство над школой-интернатом №1, поэтому псковские пожарные здесь частые гости.

Праздничное мероприятие развернулось на стадионе школы, где уже была выставлена техника Псковского гарнизона пожарной охраны. На пятидесятиметровую высоту коленчатого подъёмника были подняты три флага: Российский триколор, флаг г. Нойса и флаг дружбы двух городов: Пскова и Нойса.

В начале праздника воспитанники школы-интерната показали гостям свои умения - две команды приняли участие в пожарной эстафете: ребята на время одевали боевую одежду пожарного, прокладывали рукавную линию и струёй воды поражали мишень. Гости из Германии оценили старания юных пожарных, отметив, что в их лице подрастает достойная смена.

Затем псковские огнеборцы показали возможности пожарной техники: пожарный наполнил сжатым воздухом «куб жизни». С помощью этого приспособления можно быстро эвакуировать людей с верхних этажей зданий. Кроме того, пожарные показали, что им не только приходится тушить пожары, но и помогать людям, попавшим в дорожно-транспортные происшествия. Для извлечения человека из искореженного автомобиля применяется специальный инструмент, и пожарные продемонстрировали, что за считанные секунды с помощью бензореза могут разрезать автомобильную дверь, а с помощью гидравлического инструмента перекусить толстую арматуру. Самым зрелищным моментом стало тушение условного пожара с помощью пены.

По окончании мероприятия все воспитанники школы-интерната смогли подойти к пожарным машинам, посидеть за рулём и сфотографироваться на фоне пожарной техники.