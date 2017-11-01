0
20:24
6 тысяч псковичей приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству и уборке города
18:10
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
18:09
Переулок XVII века обнаружили псковские археологи во время раскопок на улице Свердлова
18:07
Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 2 ноября
17:40
Асфальтовая болезнь: ПАИ-live с Александром Васильевым
16:06
Фамилию вождя обновят на памятнике Ленину в Пскове
15:11
Лидер «Убитых дорог»: В Пскове нет технологий для укладки асфальта в мороз
Еще новости
Общество

Курсантам Академии ФСИН рассказали о правилах дорожной безопасности

О соблюдении правил дорожного движения и возможной ответственности за их нарушение курсантам Псковского филиала Академии ФСИН России рассказала сотрудник УМВД России по городу Пскову.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова уделила особое внимание вопросам обязательного соблюдения правил дорожного движения, недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и рассказала о принятых изменениях в правилах дорожного движения и возможной ответственности за их нарушения.

Юлия Федорова призвала всех быть законопослушными участниками дорожного движения. «Именно в соблюдении правил дорожного движения – залог вашей безопасности», – отметила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

6 тысяч псковичей приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству и уборке города
01 ноября 2017
6 тысяч псковичей приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству и уборке города
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
01 ноября 2017
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области 2
Переулок XVII века обнаружили псковские археологи во время раскопок на улице Свердлова
01 ноября 2017
Переулок XVII века обнаружили псковские археологи во время раскопок на улице Свердлова
Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 2 ноября
01 ноября 2017
Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 2 ноября
Асфальтовая болезнь: ПАИ-live с Александром Васильевым
01 ноября 2017
Асфальтовая болезнь: ПАИ-live с Александром Васильевым
Фамилию вождя обновят на памятнике Ленину в Пскове
01 ноября 2017
Фамилию вождя обновят на памятнике Ленину в Пскове 4
Лидер «Убитых дорог»: В Пскове нет технологий для укладки асфальта в мороз
01 ноября 2017
Лидер «Убитых дорог»: В Пскове нет технологий для укладки асфальта в мороз 2
Ударный вертолет Ми-35 поступил в Псковскую область
01 ноября 2017
Ударный вертолет Ми-35 поступил в Псковскую область

Идет загрузка...