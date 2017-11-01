Курсантам Академии ФСИН рассказали о правилах дорожной безопасности

20:08, 01 ноября 2017, ПАИ

О соблюдении правил дорожного движения и возможной ответственности за их нарушение курсантам Псковского филиала Академии ФСИН России рассказала сотрудник УМВД России по городу Пскову.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова уделила особое внимание вопросам обязательного соблюдения правил дорожного движения, недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и рассказала о принятых изменениях в правилах дорожного движения и возможной ответственности за их нарушения.

Юлия Федорова призвала всех быть законопослушными участниками дорожного движения. «Именно в соблюдении правил дорожного движения – залог вашей безопасности», – отметила она.