В Псковском районе открылась выставка живописных полотен псковского художника Анатолия Жбанова

20:42, 01 ноября 2017, ПАИ

Карамышевском культурно-досуговом центре открылась выставка живописных полотен псковского художника Анатолия Жбанова, посвященная 90-летию со дня образования Псковского района под названием «Мой край родной». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

На выставке представлены 15 картин, написанные художником в разные творческие периоды. На картинах изображены пейзажи деревни Лопатово, где живет художник Анатолий Жбанов, а так же природа Псковского района. Каждая картина насыщена размышлениями о соотношении человека и природы. Чехов всегда называл понравившийся ему пейзаж «левитанистым», так можно сказать и многих картинах Анатолия Жбанова, который любит русскую деревню, русскую природу – бескрайние просторы жизни и творчества.

Выставку можно посмотреть с 1 ноября до 15 декабря в Карамышевском культурно-досуговом центре.

Художник Анатолий Жбанов родился в Смоленске в 1944 году. В 1972-м окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. В том же году приехал в Псков. Член Союза художников России и профессионального творческого Союза «Товарищество «Свободная культура», участник Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ». Работы художника находятся в коллекциях Музея нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, Псковского государственного музея-заповедника, во многих частных коллекциях России, Германии, Франции, Голландии, США и других стран.