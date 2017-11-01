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Политика

Иван Цецерский находится с официальным визитом в Вологде

Глава города Пскова Иван Цецерский находится с официальным визитом в городе Вологде, где принимает участие в собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России сегодня, 1 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города Пскова Иван Цецерский находится с официальным визитом в городе Вологде, где принимает участие в собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России сегодня, 1 ноября.

В рамках официального визита Главы Пскова, вице-президента Союза городов Центра и Северо-Запада России (СГЦЗС) Ивана Цецерского в Вологду запланировано участие в заседании Правления СГЦЗС под председательством мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева. Участники встречи обсудили вопросы проведения собрания Союза городов Центра и Северо-Запада России и о принятии Решения собрания, а также кадровые и организационные вопросы общего собрания, которое состоится завтра, 2 ноября.

Напомним, Союз городов Центра и Северо-Запада России, основанный в 1990 году, объединяет 25 городов с населением около 6 миллионов жителей. Территория Союза простирается от Калининграда до Сыктывкара с запада на восток и от Нарьян-Мара и Архангельска до Владимира с севера на юг.

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