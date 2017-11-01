Мероприятие, посвященное писателю Каверину, прошло в Псковской районной библиотеке

21:18, 01 ноября 2017, ПАИ

В 2017 году отмечается 115 лет со дня рождения писателя Вениамина Каверина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, 27 октября, в рамках «Литературной гостиной» для активных пенсионеров Псковского района специалисты отделения районной библиотеки провели устный журнал «Писатель трёх эпох», посвящённый этой дате.

Участники мероприятия узнали интересные факты биографии писателя, поговорили о его творчестве, о том, как появился литературный псевдоним «Каверин» (т. к. настоящая его фамилия - Зильбер), а также – о жизненных принципах Вениамина Александровича.

Особый интерес у присутствующих вызвали фотографии разных лет жизни, ответы на вопросы анкеты, которые В.А. Каверин заполнил незадолго до своей кончины, история создания знаменитого романа «Два капитана», а также – фильмы и театральные постановки по произведениям писателя. Вспомнили о трагической премьере мюзикла «Норд-Ост», созданного по мотивам романа «Два капитана». И

Логическим продолжением мероприятия стала беседа о том, как политические события в стране и мире влияли на жизнь и творчество писателя, на судьбу его родственников, друзей, коллег, да и на судьбы советских людей в целом. Мы и сейчас помним об этом, потому что в те годы беда пришла практически в каждую семью.

Завершилось мероприятие словами благодарности специалистам районной библиотеки за интересные и познавательные мероприятия, а также – планированием совместной работы на 2018 год.