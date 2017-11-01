Три картины из Псковского музея-заповедника приняли участие в выставке «Мистерия Буфф Аристарха Лентулова» в Москве

21:45, 01 ноября 2017, ПАИ

В Московском Государственном театральном музее им. А.А. Бахрушина завершила работу выставка работ одного из создателей знаменитого художественного объединения начала XX века «Бубновый валет» А.В. Лентулова (1882-1943). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Аристарх Васильевич учился в Пензенском художественном училище, Киевском художественном училище, в мастерской Д.Н. Кардовского в Императорской академии художеств. В период с 1919 по 1943 годы занимался преподавательской деятельностью в Москве.

А.В. Лентулов – экспонент объединения «Мир искусства» (1911, 1912), участник выставок «Левые течения» (1915), «Современная русская живопись» (1916).

На выставке «Мистерия Буфф Аристарха Лентулова» были представлены три работы из собрания Псковского музея-заповедника: акварель «Бой двух кораблей» (1914) и живописные полотна «Две фигуры (Женщина в розовом)» (1910) и «Новый Иерусалим» (1917).

За время работы выставку посетили более 11 000 человек. В настоящее время работы «Две фигуры (Женщина в розовом)» (1910) и «Новый Иерусалим» представлены в экспозиции Картинной галереи, акварель «Бой двух кораблей» вернулась в фонды музея.