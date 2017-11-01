Около двадцати экспонатов из фондов Псковского музея-заповедника вошли в состав выставки «Вдохновленные деревом»

22:17, 01 ноября 2017, ПАИ

Выставка «Вдохновленные деревом» организована художественной галереей «Дар» по случаю 75-летия одного из двух представленных на ней авторов – Павла Егупца. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, его деревянные скульптуры, а также ковши, ларцы, шкатулки и солонки разных лет - плод природной одаренности, помноженной на высокий профессионализм и многолетний опыт общения с любимым материалом.

Присущее Павлу Порфирьевичу безупречное чувство формы, органично вырастающей из самой плоти дерева, позволяет считать его прямым продолжателем древнего искусства народных мастеров.

Особое место на выставке занимает круглая скульптура Павла Егупца. Изображения старцев, отшельников, отцов церкви – молчаливых, сосредоточенных, погруженных в себя - зримые воплощения «внутреннего человека».

Почти все стены по периметру зала занимают графические работы Натальи Егупец. Изысканность колорита, изящество самой цветовой ткани, созданной свободным, но точным кистевым мазком соединились в этих работах с мягкой иронией, чуть насмешливой и доброй улыбкой в отношении представленных персонажей.