Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

22:38, 01 ноября 2017, ПАИ

Актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам «Убойная сила» и «Ментовские войны», скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет. Об этом рассказали порталу «Регион Online» в среду, 1 ноября, в театре Ленсовета, где он служил.

Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист долгое время боролся, подробности не раскрываются.

Церемония прощания с актером пройдет в театре Ленсовета 3 ноября.

Кудрявцев родился в Эстонии в 1961 году. В 1981-м исполнил главную роль в фильме-спектакле «Сказку эту поведаю теперь я свету». В театре Ленсовета актер служил с 2005 года. Также Кудрявцев сыграл эпизодические роли в нескольких сезонах «Улиц разбитых фонарей», снимался в телесериалах «Бандитский Петербург», «Идиот», «Клим» и «Седьмая руна».