Игроки основного состава и тренерский штаб ФК «Луки-Энергия» посетили Великолукский детский дом-школу

22:22, 01 ноября 2017, ПАИ

Игроки основного состава и тренерский штаб ФК «Луки-Энергия» посетили Великолукский детский дом-школу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе великолукской администрации, Представители детского дома организовали чаепитие, к которому футболисты привезли торты. Воспитанники детского дома-школы смогли в непринуждённой обстановке побеседовать с футболистами и тренерами. У каждого воспитанника появилась возможность задать интересующие вопросы о футболе и тренировках.

Сразу по окончанию чаепития его участники сделали общее фото на память, после чего представителям городской футбольной команды устроили экскурсию. Воспитатели детского дома показали, как живут ребята. Игроки посетили столовую, спортивный зал, бассейн и медицинские кабинеты. Футболисты побывали в классах, где ребята делают уроки. Познакомились с самыми маленькими детишками, которым всего по 2-3 годика.

В свою очередь футболисты пригласили всех желающих на заключительный домашний матч этого календарного года «Луки-Энергия» - «Знамя Труда» в рамках 16 тура Первенства России, который состоится 4 ноября на стадионе «Экспресс».