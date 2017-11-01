4 ноября в Великих Луках автобусы будут ходить по измененному маршруту

21:43, 01 ноября 2017, ПАИ

4 ноября, как сообщили Псковскому агентству информации в великолукской администрации, с 10.00 до 16.00 в расписания автобусов вносятся следующие изменения:

Автобусы № 133 на Великополье 10.20 и № 139 на Назимово 11.00 , №106 на Карцево в 12.00 от Райбольницы проследует через объездной мост, ул.Ботвина, проспекту Гагарина и далее по маршруту.

Автобус «Лесхозмаш – Сафроново» рейс 10.20 отправится с проспекта Октябрьский,ост. «Биржа труда»(Башмачок)

Автобусы №118 «ул.Дружбы — Крутовраг» рейс 10.40 и №110 «Дружбы — Иваново - Сопки» рейс 11.00 проследует по проспекту Гагарина, ул.Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Автобус № 111 «Великие Луки – Новосокольники» рейс 10.50 от автовокзала проследует проспекту Гагарина, ул.Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Отменяются рейсы автобусов №9 «Лаврино- Фотьево» 10.10, 11.00, 11.45 из д. Фотьево и №9к отправлением от Инкубаторной 9.55, 10.45, 11.25, от Лаврино 10.20 11.05 11.50,

Движение автобуса по маршруту №26 «Телецентр — Запрудная» ОТМЕНЯЕТСЯ

С 10.00 до окончания шествия маршруты №3, 3д, №115 - по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлении. По окончании шествия до 16.00 в обратном направлении - по ул.Пионерской

с 10.00 до окончания шествия для автобусов, следующих по маршрутам №№ 1,2,4,5,6,7,11,12,13 в качестве объезда определены пр-т Гагарина, ул.Ботвина, объездной мост.