Молодых людей приглашают стать кандидатами в члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов

22:58, 01 ноября 2017, ПАИ

До 9 ноября включительно молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие в областном конкурсе по отбору кандидатов в члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, который стартовал 9 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Островского района.

По результатам конкурса будет сформирован персональный состав Молодёжного парламента и его кадровый резерв.

Все необходимые условия прописаны в Положении о проведении конкурса по отбору кандидатов в члены Молодёжного парламента.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: (8112)29-93-10 – Лысова Юлия Игоревна.