Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение

21:57, 01 ноября 2017, ПАИ

В среду, 1 ноября, начальник Контрольного управления администрации области Татьяна Смирнова доложила временно исполняющему обязанности губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову о ходе исполнения поручений из «зеленой папки» Президента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Она рассказала, что из 32 обращений граждан, поступивших на «Прямую линию с президентом Владимиром Путиным» из Псковской области, наибольшую обеспокоенность вызывают шесть. Сегодня эти заявления находятся на особом контроле Управления.

Одно из самых острых обращений пришло из Островского района. Вопрос касается признания жилого дома № 29 по улице 25 Октября аварийным. Причем мнения администрации города Острова и Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору по этому поводу расходятся. Спорные ситуации возникли также в Новосокольническом, Плюсском, Гдовском районах и городе Пскове. По словам Татьяны Смирновой, в большинстве случаев решения найдены, речь идет лишь о сроках исполнения поручений либо об изыскании необходимой суммы денежных средств.

Михаил Ведерников поручил Татьяне Смирновой подготовить «дорожную карту» обращений, указав те точки, которые требуют особого внимания и контроля. Врио губернатора также выразил готовность лично встретиться со всеми заявителями и поручил в первую очередь запланировать встречу в Острове.

Кроме того, Михаил Ведерников дал задание проанализировать и разделить поступившие обращения на те, что можно решить в оперативном порядке, и те, что требуют более длительной и детальной проработки, а также показывать в еженедельных отчетах динамику исполнения поручений.

«Самое главное — чтобы не было ситуации, когда люди обратились, а в ответ тишина. И даже если нет быстрого решения вопроса, если это решение не в нашей компетенции, важно, чтобы человек понимал, что представители власти его проблему знают, занимаются ей и делают все возможное для ее решения», — заключил Михаил Ведерников.