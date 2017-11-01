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Общество

В Пушкиногорье открылся международный конкурс педагогов и молодежи «Мы сохраним тебя, русская речь»

1 ноября открылся Международный конкурс педагогов и молодежи «Мы сохраним тебя, русская речь», который проходит в рамках реализации проекта по Федеральной Целевой Программе «Русский язык на 2016 - 2020 годы». Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника Михайловское, в конкурсе примут участие представители России и зарубежных государств - Латвии, Эстонии, Аргентины, Бразилии, Иордании, Боснии Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Китая.

Стратегический проект опорного университета «Россия начинается здесь»: поддержка и развитие русской идентичности на основе уникального историко-культурного наследия с учетом приграничного положения Псковского региона.

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