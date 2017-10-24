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ЦРУ опубликовало 470 тыс. документов, захваченных при устранении бен Ладена


Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало в среду на своем сайтепорядка 470 тыс. материалов, захваченных во время рейда по устранению главаря группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году. Как ипшет ТАСС, распоряжение об этом отдал директор ведомства Майк Помпео.

«Сегодняшняя публикация найденных писем, видеозаписей, аудиофайлов и других материалов, принадлежавших «Аль-Каиде», даст американцам возможность получить более широкое представление о планах и деятельности этой террористический организации. ЦРУ продолжит искать способ предоставить больше информации американскому народу с учетом нашей обязанности по защите национальной безопасности», - сказал Помпео, чьи слова приводит пресс-служба разведуправления.

Там уточняют, что в общий доступ также выложено программное обеспечение с компьютеров, захваченных в доме, где был убит главарь «Аль-Каиды». Материалы опубликованы в оригинале, на арабском языке. Они включают в себя личный дневник бен Ладена, записи его выступлений, семейные видео. Кроме того, в документах содержатся данные о том, что «Аль-Каида» намеревалась «отметить» десятую годовщину терактов в США 11 сентября 2001 года. Группировка также неоднократно пыталась распространять свои заявления через западные СМИ.

Перед публикацией материалы прошли тщательную проверку, из них были исключены сведения, которые могут нанести вред национальной безопасности США. Кроме того, не были опубликованы файлы, нарушающие авторские права.

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