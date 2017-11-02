К Всероссийскому дню приёма предпринимателей присоединится прокуратура Псковской области

10:59, 02 ноября 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области примет участие во Всероссийском дне приема предпринимателей 7 ноября. Он проводится в целях оказания представителям бизнеса помощи по правовым вопросам, реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Прием предпринимателей будет проходить в кабинете дежурного прокурора по адресу: Псков, улица Плехановский посад, дом 6, в городах и районных центрах области – по месту расположения соответствующих горрайпрокуратур.

Единый режим работы по приему предпринимателей установлен с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).