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Экономика

К Всероссийскому дню приёма предпринимателей присоединится прокуратура Псковской области

Прокуратура Псковской области примет участие во Всероссийском дне приема предпринимателей 7 ноября. Он проводится в целях оказания представителям бизнеса помощи по правовым вопросам, реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. 

Прием предпринимателей будет проходить в кабинете дежурного прокурора по адресу: Псков, улица Плехановский посад, дом 6, в городах и районных центрах области – по месту расположения соответствующих горрайпрокуратур.  

Единый режим работы по приему предпринимателей установлен с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

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