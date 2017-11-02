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Общество

Квасить капусту советует сегодня народный календарь

2 ноября отмечается память Артемия Антиохийского — христианского святого, жившего в IV веке, сообщает calend.ru. Согласно преданию, Артемий был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта.

Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал гонения на христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и подвергли пыткам. Несмотря на многочисленные мучения, на которые обрекли его язычники, святой не отрекся от своей веры. В конце концов, Артемия обезглавили. Его тело антиохийская диакониса Ариста перевезла в Константинополь, где святого погребли в храме Иоанна Предтечи. Частица мощей мученика в 1073 году попала в Киево-Печерский монастырь.

На Руси было принято молить святого Артемия об избавлении от случайной смерти. Также его считали защитником от разного рода болезней – например, от грыжи.

Артемия почитают своим покровителем военачальники и атаманы. Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его считали близким по духу лесным зверям и птицам. «Волчий корень ему покорен. Волчье лыко — его улыбка», — так говорили о родившемся на Артемия.

Знали также, что с этого дня к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, это сулило голод.

На Артемия также было принято квасить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа.

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