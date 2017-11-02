Смартфон украл великолучанин у пожилого соседа

09:35, 02 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 1 ноября около 14:00 у дома по Октябрьскому проспекту у 65-летнего пенсионера был похищен смартфон. Полицейские по «горячим следам» установили личность гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления, им оказался бывший сосед потерпевшего – 30-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.