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Смартфон украл великолучанин у пожилого соседа

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 1 ноября около 14:00 у дома по Октябрьскому проспекту у 65-летнего пенсионера был похищен смартфон. Полицейские по «горячим следам» установили личность гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления, им оказался бывший сосед потерпевшего – 30-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

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