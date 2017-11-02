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Мужчину, угрожавшего посетителям бара пистолетом, разыскивают в Пскове

В Пскове разыскивается мужчина, который подозревается в разбое. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 23 октября в баре на проспекте Энтузиастов неизвестный под  угрозой предмета, похожего на пистолет, пытался завладеть деньгами одной из посетительниц. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Всех, кто располагает информацией  об этом происшествии, а также о личности подозреваемого, действия которого были зафиксированы  камерой видеонаблюдения, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-22 или 02.

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