Мужчину, угрожавшего посетителям бара пистолетом, разыскивают в Пскове

10:03, 02 ноября 2017, ПАИ

В Пскове разыскивается мужчина, который подозревается в разбое. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 23 октября в баре на проспекте Энтузиастов неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, пытался завладеть деньгами одной из посетительниц. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Всех, кто располагает информацией об этом происшествии, а также о личности подозреваемого, действия которого были зафиксированы камерой видеонаблюдения, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-22 или 02.