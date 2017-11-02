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Общество

Безработица в России снизилась до уровня 2014 года

В сентябре 2017 года уровень безработицы в России достиг годового минимума в 5,2%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«Ситуация на рынке труда продолжает оказывать поддержку заработным платам. Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в сентябре увеличилась на 254,4 тыс. человек», — говорится в докладе «Картина экономики».

По данным Росстата, безработица составляет 5%, таким был ее уровень в 2014 году. При этом отмечается, что ведомство не учитывает сезонность, поэтому данные Минэка более показательны.

«Для нас безработица на уровне 5,2% — это комфортная цифра. Нам не нужно, чтобы она сокращалась, поскольку это будет демотивировать хорошо работать», — заявил эксперт Валерий Миронов.

Уровень безработицы в России сейчас сопоставим с развитыми странами. В США он находится на отметке 4,3%, в Великобритании — 4,4%. В некоторых же европейских странах количество безработных превышает 10%. Такая ситуация сложилась в Италии, Испании и Греции.

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