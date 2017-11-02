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Общество

Использовать на Ганзе полученный в Сочи опыт планируют псковские участники молодёжного фестиваля

Псковские участники 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи с 14 по 22 октября, намерены использовать полученный там  опыт на Ганзейских днях 2019 года. Об этом они рассказали депутату Государственной Думы РФ Александру Козловскому на встрече,  которую он провёл 1 ноября в рамках региональной недели в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутат Псковского областного Собрания и участник фестиваля Лидия Драгунова напомнила, что в Сочи собрались около 30 тысяч молодых людей из 180 стран. Псковскую область представили 42 человека в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе волонтёры. «Случайных людей в составе делегации не было, всё прозрачно», - подчеркнула начальник отдела по государственной молодежной политике областного управления образования Наталья Николаева и добавила, что регистрация шла почти за год до начала мероприятия.

По словам участников фестиваля, программа была очень насыщенной, включала в себя мастер-классы, дискуссионные площадки, а также культурные, спортивные мероприятия, на которых отличились и псковичи. Волонтеры были распределены по разным направлениям, в частности, они занимались навигацией гостей, работали в гостиницах и в штабе.

Александр Козловский поинтересовался у псковских участников фестиваля, удалось ли им наладить международные связи и получил утвердительный ответ. А Лидия Драгунова заметила, что мероприятие было направлено на сплочение молодежи разных стран, позволило показать иностранным гостям лучшие стороны России и повысить к ней интерес.

«Что полезного вы вынесли, как можно использовать ваш опыт в регионе?» - спросил парламентарий. Присутствующие на встрече признались, что фестиваль в Сочи они рассматривают как толчок к реализации своих проектов и готовы применить приобретенные навыки в ходе Международной Ганзы-2019 в Пскове. Депутат одобрил эту идею и попросил привлекать к подготовке и проведению Ганзы ребят из Великих Лук и районов области. «Я буду вас поддерживать», - заключил он.

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