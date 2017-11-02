На 5% может вырасти доля детских игрушек под российскими брендами

10:44, 02 ноября 2017, ПАИ

Доля детских игрушек и товаров под российскими анимационными брендами («Маша и медведь», «Смешарики») может вырасти на 5% благодаря программе субсидирования. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

«Надеемся, что отечественные персонажи смогут подвинуть своих зарубежных коллег, увеличив долю российских товаров на 5%», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Издание напоминает, что в конце сентября Минпромторг предложил компенсировать бизнесу часть затрат на покупку прав использования образов из российских мультфильмов. Эксперты считают, что долю товаров под российскими брендами действительно можно увеличить, но уйдет на это несколько лет.

«Увеличение доли детских товаров под отечественными брендами на 5% — это огромная цифра. Рынок очень большой, продается более 100 тыс. наименований игрушек. Так что, если благодаря субсидированию будет рост хотя бы на 1% — это победа», – заявила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Сейчас 78% рынка детских товаров занимают зарубежные бренды.