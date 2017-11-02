Человек пострадал при столкновении «Лады» и «Фольксвагена» на перекрёстке в Пскове

10:16, 02 ноября 2017, ПАИ

Человек пострадал при столкновении «Лады» и «Фольксвагена» на перекрёстке в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, ДТП произошло 1 ноября в 10:20 у дома 38/75 по улице Олега Кошевого. Водитель «Лады Гранты» на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу «Фольксвагену Гольф», который двигался по главной дороге, и совершил столкновение. В результате ДТП пассажир «Фольксвагена» получил незначительные травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Псковской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и двое получили ранения. В этот день были задержаны четыре нетрезвых водителя.