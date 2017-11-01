Детей и родителей приглашают на премьеру семейного спектакля в Псковском театре драмы

12:16, 02 ноября 2017, ПАИ

Псковский академический театр драмы приглашает детей и родителей на премьеру семейного спектакля «Простодурсен и Великий приречный театр». Первые показы сказки состоятся в дни осенних каникул, 3 и 4 ноября, на малой сцене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

История о приключениях жителей Приречной страны – классика современной норвежской литературы. Ее создатель - писатель Руне Белсвик, книги которого сегодня стоят в одном ряду с произведениями Астрид Линдгрен, Алана Милна и Туве Янсон.

В анонсе спектакля сказано: «В тихой Приречной стране живут удивительные персонажи, каждый из которых занят каким-то своим важным делом: они пекут вкуснейшие пудинги и коврижки, готовят дрова к зиме, устраивают Великий Приречный театр. Герои размышляют о самом главном - любви, ответственности, привязанности, покое и счастье, о том, как нелегко справляться с повседневными делами, просто жить или вступать в отношения с другими, о том, как важно думать своей головой, не полагаясь на авторитеты, о том, что нельзя унывать и сдаваться.

На первый показ все билеты уже проданы, но на премьеру ещё можно попасть 4 ноября. На показы в 12:00 и 15:00 ещё осталось небольшое количество билетов. Билеты можно приобрести онлайн прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13. Касса открыта ежедневно с 11:30 до 19:30 (обед с 15:00 до 16:00).

Отметим, что теперь на детские спектакли малой сцены действует новая ценовая политика: любой билет на премьеру стоит 400 рублей, на репертуарный показ - 300 рублей.