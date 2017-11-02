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Общество

ПФР: В Псковской области пенсии за октябрь выплачены в срок в полном объёме

В октябре начисление и выплата пенсий и социальных пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), произведены  вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов Псковской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Отметим, что на сегодняшний день в Псковской области пенсии и социальные выплаты за счет средств Пенсионного фонда получают свыше 210,7 тысяч человек.

За октябрь 2017 года Пенсионный фонд перечислил в адрес псковских пенсионеров и льготников 2,9 млрд рублей.

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