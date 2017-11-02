ПФР: В Псковской области пенсии за октябрь выплачены в срок в полном объёме

12:27, 02 ноября 2017, ПАИ

В октябре начисление и выплата пенсий и социальных пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), произведены вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов Псковской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Отметим, что на сегодняшний день в Псковской области пенсии и социальные выплаты за счет средств Пенсионного фонда получают свыше 210,7 тысяч человек.

За октябрь 2017 года Пенсионный фонд перечислил в адрес псковских пенсионеров и льготников 2,9 млрд рублей.