Интернет-мошенничества участились в Псковской области

22:05, 02 ноября 2017, ПАИ

В последнее время в Псковской области всё чаще отмечаются факты, связанные с интернет-мошенничеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На различных сетевых ресурсах злоумышленники размещают объявления о продаже товаров. Потенциальных покупателей стараются привлечь не только их низкой стоимостью, но и, якобы, бесплатной доставкой в регионы страны. Зачастую мошенники создают полную копию уже известных интернет-магазинов, меняя лишь банковские реквизиты и номера телефонов. Социальные сети также пользуются популярностью в среде интернет-преступников. В них чаще всего размещаются объявления о продаже известных брендов одежды и обуви. Принцип действия обманщиков во всех указанных случаях одинаковый: получив предоплату за заказанный товар, они перестают выходить на связь с покупателем и исчезают вместе с его деньгами.

Мошенники, как правило, ориентируются на сезонность товара. Так, летом они чаще «продают» фото- и видеотехнику, авиабилеты, а весной и осенью – автомобильные аксессуары. Товары бытового назначения, а также сотовые телефоны и планшетные компьютеры предлагаются круглогодично.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Прежде, чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, нужно поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках Интернета. Лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки. Всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что далеко не всегда замечают рядовые пользователи Сети. Нужно стараться реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Нередко это является уловкой злоумышленников.