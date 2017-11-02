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5 ДТП с участием пешеходов произошли в Псковской области за неделю

С 26 октября по 1 ноября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 30 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек и 34 пострадали. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

Деблокирование за указанный период не производилось. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшего передали медицинским работникам. Три раза осуществлялась стабилизация транспортного средства. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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