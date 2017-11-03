0
15:30
Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»
14:19
Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»
10:07
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017»
09:30
Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове
22:51
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
20:55
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
19:39
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
Еще новости
Общество

Илариона Гдовского вспоминают православные 3 ноября

3 ноября православные отмечают память двух святых с одинаковыми именами — Илариона Великого, жившего в III-IV веках в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего в XV веке на Руси, недалеко от Чудского озера. Об этом сообщает calend.ru.

Иларион Великий изучал науки в Александрии, там же принял христианство. Вернувшись на родину, преподобный удалился к отшельникам близ Газы. Иларион считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине. В конце своей жизни святой отправился в путешествие, чтобы вновь посетить Египет и поклониться могиле святого Антония Великого. Скончался Иларион на острове Кипр, заранее предсказав свою смерть.

Иларион Псковоезерский, или Гдовский, был учеником преподобного Ефросина Псковского. Он основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро, и стал его первым настоятелем. Обитель стала важным религиозным центром, и, несмотря на близость Ливонского ордена, православие быстро распространялось среди местных жителей.

На Руси подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать пороша. Хотя ночи были уже морозными и снежными, днем солнце еще прогревало землю, и было довольно грязно. По этому поводу крестьяне говорили: «Первая пороша — не путь». Но большой беды в этом не видели, ведь «бездорожье хулить — по белу свету не ходить». На Илариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает — значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву — в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»
03 ноября 2017
Гала-шоу «Мисс Псков 2017» состоится 3 ноября в санатории «Хилово»
Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»
03 ноября 2017
Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание»
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017»
03 ноября 2017
На сайте ПАИ стартовало голосование за участниц «Мисс Псков - 2017»
Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове
03 ноября 2017
Ярмарка ремесленников откроет празднование Дня народного единства в Пскове
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
02 ноября 2017
Дети псковских полицейских нарисовали родителей в погонах
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове
02 ноября 2017
Основательница ансамбля «Радость» скончалась в Пскове 1
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время
02 ноября 2017
Сайт губернатора Псковской области сменит название и возобновит работу в ближайшее время 3
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13
02 ноября 2017
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13 1

Идет загрузка...