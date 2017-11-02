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Общество

Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Невеле и Плюсском районе

В Невеле и Плюсском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 1 ноября, вечером, в Невеле у дома по улице  Калинина полицейские  остановили  55-летнего  местного  жителя, ехавшего  на мопеде. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, утром 2 ноября в Плюсском районе по дороге Санкт-Петербург  - Невель на  автомобиле «Исузу» следовал 26-летний нетрезвый житель поселка Заплюсье Плюсского района. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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