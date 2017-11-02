Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Невеле и Плюсском районе

12:28, 02 ноября 2017, ПАИ

В Невеле и Плюсском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 1 ноября, вечером, в Невеле у дома по улице Калинина полицейские остановили 55-летнего местного жителя, ехавшего на мопеде. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, утром 2 ноября в Плюсском районе по дороге Санкт-Петербург - Невель на автомобиле «Исузу» следовал 26-летний нетрезвый житель поселка Заплюсье Плюсского района. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.