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Общество

Передвинуть границу автомастерских разрешили псковскому предпринимателю

Участники публичных слушаний  по земельным вопросам, которые прошли под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова, разрешили псковичу перенести строительство ремонтных мастерских из-за заболачивания местности. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, предприниматель из Пскова обратился за разрешением на отклонение от предельных параметров при реконструкции объекта капитального строительства на улице Новгородской, 7б, где он планирует организовать ремонтные мастерские для крупногабаритного автотранспорта. Пскович обосновал свою просьбу тем, что при разработке участка выяснился факт заболачивания части территории.

В заявлении особо было отмечено, что указанные отклонения не затрагивают интересы правообладателей соседних участков. После рассмотрения данного вопроса на публичных слушаниях была дана положительная рекомендация на отклонение от предельных параметров при реконструкции объекта.

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