В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове успели отремонтировать только 3 двора из 13

18:11, 02 ноября 2017, ПАИ

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели мониторинг ремонта дворов Пскова, включенных в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в текущем году. Из 13 дворов отремонтировано только три. Срок исполнения работ закончился 31 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Общественники в ходе рейда объехали все 13 дворов и провели фотофиксацию состояния дворовых территорий к моменту заявленного контрактами окончания работ.

Во дворах по улице Киселева, 18, улице Розы Люксембург, 23 и улице Народной, 39 уложен новый асфальт, оборудованы парковочные карманы, установлен бордюрный камень.

Во дворах домов № 83, № 85, № 87, № 89 по улице Поземского работы не начинались.

На момент проверки активно велись работы в переулке Машиниста, 9. Общественники увидели на данном объекте работающую дорожную технику, засыпанный щебенкой дорожный проезд, подготовленные места для установки бордюрного камня.

Аналогичная картина зафиксирована во дворах по проспекту Энтузиастов, 4, улице Маргелова, 11.

Дворовые территории по улице Конной, 5 и улице Коммунальной, 42 на момент проезда находились в состоянии начатого ремонта, но ни техники, ни рабочих там не оказалось, общественники увидели засыпанные щебенкой дворовые проезды и установленный бордюрный камень.

На улице Райниса у дома №82 работы на момент проверки не велись, там лежала щебенка.

«Можно утверждать, что сроки выполнения ремонтных работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Пскове сорваны. При этом вызывает сомнение качество работ на объектах, где они завершены. Например, не залиты бетонной смесью стыковочные щели между установленными бордюрными плитами, а на улице Народной, 39 люки выступают над поверхностью асфальтового покрытия. В четырех дворах на улице Поземского к работам вообще не приступали», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

В ходе рейда общественники отметили, что на улице Райниса, на участке коттеджной застройки, после широкого резонанса работы приостановлены. Напомним, собственники коттеджа № 82 по улице Райниса подали заявку на участие в проекте, эта заявка была отобрана комиссией по формальным признакам, и ремонт на объекте начался одним из первых. Активисты Народного фронта с помощью интернет-ресурса публичной кадастровой карты определили, что площадь дворовой территории у дома № 82 не превышает 150 кв. м, а в конкурсной заявке отражено 908,3 кв. м – это фактически проезд к коттеджу вдоль соседних, где должна быть произведена замена асфальтобетонного покрытия с предварительной фрезеровкой спецтехникой.

По итогам мониторинга ремонтных работ дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове общественники подготовили обращение в прокуратуру региона с просьбой дать правовую оценку выявленным фактам и принять меры реагирования.

«Реализация программ по благоустройству должна идти активно, ведь средства были выделены своевременно. Мы выявили проблему с затягиванием сроков ремонта в текущем году и хотим добиться мер административного воздействия на ответственных чиновников, чтобы в будущем году подобного не допускать», – отметил Елизаров.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года На его реализацию в Пскове в этом году выделено около 40 млн рублей. Активисты Народного фронта держат на контроле реализацию проекта, подчеркнули в пресс-службе.