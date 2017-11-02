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Общество

Работу педагогов в Псковской области ищут женщины 26-35 лет

В службе исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировали портрет соискателя в профессиональной области «Наука, образование» в Псковской области в третьем квартале 2017 года. Активность кандидатов в исследуемой сфере квартал к кварталу увеличилась, прирост резюме к июлю-сентябрю 2016 года составил 35%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе HeadHunter.

Исследователи выяснили, что большинство соискателей в профобласти «Наука, образование» – женщины. Доля резюме, размещенных в этой сфере мужчинами, в третьем квартале 2017 года составила 22%. 

Большая часть кандидатов находится в возрасте 26-35 лет (32% от всех соискателей в профобласти «Наука, образование» в Псковской области в 2017 году), на втором месте – специалисты в возрастном диапазоне 22-25 лет и 36-45 лет (20% и 19% соответственно). Число зрелых соискателей (46-55 лет и более 55 лет) превышает количество юных (до 22 лет), которые размещали свои резюме в области науки и образования в Псковской области (12%, 9% и 8% соответственно).

Подавляющее большинство соискателей в профобласти «Наука, образование» имеют высшее образование (91%). Порядка 1% - среднее специальное образование и 8% - среднее.

Специалистов с опытом работы более 6 лет насчитывается 57%. 16% составляет категория начинающих учителей, преподавателей и научных работников без опыта работы.

Большинство соискателей (85%) ищут работу на полный день. Каждый четвертый соискатель рассматривает работу с гибким графиком. Порядка 21% работников науки и образования согласны на удаленную работу, а 11% не против работать по сменному графику.

Что касается профессиональной специализации, большая часть соискателей из Псковской области готова к преподаванию (59%), работе в сфере гуманитарных наук (44%) и обучению языкам (25%). Несколько меньше специалистов размещали резюме в области экономики и менеджмента (8%) и математики (6%).

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