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Политика

Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности

Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 2 ноября, предваряя голосование о наделении Андрея Турчака полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от регионального парламента. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Андрей Турчак неоднократно подчеркивал, что регион ему не чужой. Уверен, что статус сенатора и желание помогать региону дадут нам дополнительные возможности по отстаиванию интересов Псковской области на федеральном уровне», - сказал Михаил Ведерников.

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