Псковский экс-губернатор выдвинут на пост сенатора

11:26, 02 ноября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания вынесли на тайное голосование вопрос о наделении Андрея Турчака полномочиями члена Совета Федерации от областного Собрания. «При наделении меня полномочиями сенатора, уверен, нам удастся придать дополнительный импульс развитию Псковской области, мы будем работать в тесной связке с губернатором и Псковским областным Собранием», - заявил депутат регионального парламента, бывший губернатор Андрей Турчак. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 2 ноября, на которой Андрею Турчаку был передан мандат депутата облсобрания и рассматривался вопрос о наделении его полномочиями члена Совета Федерации.

Андрей Турчак напомнил, что со многими депутатами работал в созыве 2007 года, когда был делегирован от облсобрания в Совет Федерации, где он представлял регион в течение полутора лет. После этого 8,5 лет он был губернатором региона

Андрей Турчак пообещал в должности сенатора делать всё, чтобы Псковская область развивалась.

«Прошу о поддержке, независимо от политической принадлежности, - обратился он к депутатам. - У нас партий нет, у нас одна партия – наш регион, наша земля, наша любимая Псковская область».

Координатор регионального отделения партии ЛДПР Антон Минаков обратился к Андрею Турчаку с просьбой участвовать в сессиях регионального парламента и сотрудничать с областными парламентариями. «У нас есть такой пример, как черное и белое, - депутат Госдумы Александр Васильев, которого никогда здесь нет, и сенатор Александр Борисов, который всегда был открыт. Хотелось бы, чтобы не терялись контакты и всегда было конструктивное сотрудничество. Что бы вы появлялись на сессиях и были готовы к конструктивному сотрудничеству», - заявил жириновец.

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг возразил против назначения Андрея Турчака членом Совета Федерации от региона. Парламентарий сообщил, что в ходе тайного голосования, которое предстоит депутатам, он будет голосовать против.

«Андрей Анатольевич, на следующий день после отставки вы сказали: «По сути, я возвращаюсь домой», - обратился Лев Шлосберг к Андрею Турчаку. - Очевидно, вашу «командировку» в Псковскую область вы оцениваете как успешную». «Сказать спасибо не могу, скажу: достаточно. Уходя уходи», - отметил Лев Шлосберг и заявил, что Андрей Турчак может строить карьеру где и как угодно, но не в Псковской области. По его мнению, значение в Совет Федерации необходимо ему лично, а не Псковской области.