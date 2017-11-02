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Политика

Андрей Турчак снова стал депутатом Псковского областного Собрания

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак снова стал депутатом Псковского областного Собрания. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодняшняя внеочередная сессия регионального парламента началась с утверждения бывшего главы области депутатом.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков зачитал решение о передаче Турчаку депутатского мандата, от которого добровольно отказался избранный по партийному списку «Единой России» Николай Бурый.

Напомним, в 2007 году Андрей Турчак уже становился депутатом регионального парламента от «Единой России», после чего также был делегирован в верхнюю палату российского парламента, а через 1,5 года он - назначен губернатором.

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