Андрей Турчак снова стал депутатом Псковского областного Собрания
Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак снова стал депутатом Псковского областного Собрания. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодняшняя внеочередная сессия регионального парламента началась с утверждения бывшего главы области депутатом.
Председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков зачитал решение о передаче Турчаку депутатского мандата, от которого добровольно отказался избранный по партийному списку «Единой России» Николай Бурый.
Напомним, в 2007 году Андрей Турчак уже становился депутатом регионального парламента от «Единой России», после чего также был делегирован в верхнюю палату российского парламента, а через 1,5 года он - назначен губернатором.