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Пропавшего возле драмтеатра великолучанина ищет полиция

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля текущего года, и  до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Он был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

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