Экс-сенатор Борисов пообещал псковским депутатам оставаться на связи

11:36, 02 ноября 2017, ПАИ

Александр Борисов, который 25 октября добровольно сложил полномочия члена Совета Федерации от Псковского областного Собрания, сегодня на внеочередной сессии регионального парламента пообещал депутатам «оставаться на связи».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, воспользовавшись паузой, вызванной подготовкой счётной комиссии к процедуре голосования за назначение новым сенатором экс-губернатора Андрея Турчака, Александр Борисов сказал: «Разрешите поблагодарить вас за совместную работу, за оказанное доверие. Я на [заседании] фракции [«Единая Россия»] уже говорил, что на самом деле остаюсь на связи, и если возникнет необходимость какой-то координации - то я всегда открыт для общения».

Напомним, Александр Борисов представлял региональный парламент в верхней палате российского парламента на протяжении 8,5 лет: с момента назначения губернатором Андрея Турчака.

Добавим, вчера, 1 ноября, Андрей Турчак, который 12 октября был назначен и. о. секретаря Генсовета «Единой России», подтвердил, что кандидатура Александра Борисова рассматривается на должность руководителя Центрального исполнительного комитета «ЕР».