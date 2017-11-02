Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области

11:41, 02 ноября 2017, ПАИ

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак назначен представителем Псковского областного Собрания депутатов в Совете Федерации РФ. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с внеочередной сессии регионального парламента.

За кандидатуру Андрея Турчака проголосовали 28, против — 5. 3 бюллетеня оказались недействительны.

Напомним, пост сенатора от псковского заксобрания оказался вакантен после того, как 25 октября с него досрочно ушел Александр Борисов.

Андрей Турчак уже занимал должность сенатора от Псковской области до 2009 года, когда был назначен губернатором Псковской области.

«Давайте поздравим Андрея Турчака с назначением. Желаем вам успешной работу и рассчитываем, что наши связи будут по-прежнему тесными и вы будете нам помогать в развитии региона», - заявил спикер регионального парламента Александр Котов.

«Спасибо за поддержку, будем вместе работать», - обратился к депутатам сам Андрей Турчак.

Член фракции КПРФ Анатолий Копосов, добавил, что с большим уважением относится к теперь уже экс-сенатору Александру Борисову, «потому что он не пример отдельных представителей высших эшелонов власти». «Но мы сегодня с вами сделали очень правильный выбор, никто из присутствующих наших коллег для области не может сделать столько, сколько может сделать Андрей Анатольевич Турчак», - резюмировал коммунист.