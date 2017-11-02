При покупке шин и тепловизора псковичи стали жертвами мошенников

12:37, 02 ноября 2017, ПАИ

Неизвестные злоумышленники путем обмана завладели денежными средствами жителей Пскова, которые пытались приобрести товары в Интернете.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пскович заинтересовался на одном из сайтов объявлением о продаже тепловизора. По просьбе «продавца» он перечислил за товар 110 тысяч рублей, однако, обещанного тепловизора так и не дождался.

Другой мужчина решил приобрести на специализированном интернет-сайте зимние шины для автомобиля. Он перечислил более 16 тысяч рублей, но заказанный товар не получил.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.