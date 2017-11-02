Депутатам Псковского облсобрания выдали карты «Мир»
Депутатам Псковского областного Собрания выдали национальную платёжную карту «Мир».
Завершая внеочередную сессию регионального парламента 2 ноября, его председатель Александр Котов попросил коллег задержаться и получить карты «Мир», передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Спикер Собрания добавил, что карты выпущены для всех депутатов парламента.
Напомним, что первые карты «Мир» выпущены 15 декабря 2015 года. В апреле 2016 года объявлено, что в 2017 году начнётся массовый выпуск карт «Мир» с поддержкой технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг. С 1 июля 2017 года абсолютно все банки Российской Федерации были обязаны приступить как минимум к приему карт «Мир» в POS-терминалах и банкоматах.