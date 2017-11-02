0
16:07
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
16:04
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
16:00
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы»
15:15
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: Исчезнет ли «заплатка» на Октябрьском проспекте?
14:54
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Тротуар у магазина «Ракета» загородили строительным забором
14:34
Кафе-кондитерская появится на площадях магазина «Ракета» в Пскове
13:28
Трёх задержавших вора псковичей полиция выдвинула на премию «Народное признание»
Еще новости
Общество

В 2017 году Россельхозбанк направил 116 млрд рублей на развитие растениеводства

С начала 2017 года Россельхозбанк выдал порядка 116 млрд рублей кредитов на текущие и инвестиционные цели предприятиям в сфере растениеводства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Объем кредитования в данном сегменте увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что способствовало росту технологизации отрасли, развитию парка сельхозтехники и оборудования, повышению качества посевного материала и обработки земель.

Из общей суммы займов растениеводам порядка 60 млрд рублей приходится на краткосрочное кредитование, 56 млрд рублей выдано на инвестиционные цели – расширение машинотракторного парка, строительство хранилищ, покупку земель под растениеводство.

Россельхозбанк выделяет поддержку предприятий растениеводства в число приоритетных направлений своей деятельности. В настоящее время кредитный портфель Банка в данном сегменте превышает 325 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
02 ноября 2017
Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
02 ноября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» увидят псковичи на «РЕН-ТВ» 2 ноября
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы»
02 ноября 2017
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: В автомагазинах Пскова исчезли наклейки со знаком «Шипы» 3
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: Исчезнет ли «заплатка» на Октябрьском проспекте?
02 ноября 2017
НАРОДНЫЙ ДРАЙВ: Исчезнет ли «заплатка» на Октябрьском проспекте?
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Тротуар у магазина «Ракета» загородили строительным забором
02 ноября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Тротуар у магазина «Ракета» загородили строительным забором 1
Кафе-кондитерская появится на площадях магазина «Ракета» в Пскове
02 ноября 2017
Кафе-кондитерская появится на площадях магазина «Ракета» в Пскове
Трёх задержавших вора псковичей полиция выдвинула на премию «Народное признание»
02 ноября 2017
Трёх задержавших вора псковичей полиция выдвинула на премию «Народное признание»
Лучшего штукатура «Абилимпикс» выбирают в Псковской области (ВИДЕО)
02 ноября 2017
Лучшего штукатура «Абилимпикс» выбирают в Псковской области (ВИДЕО)

Идет загрузка...