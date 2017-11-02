В 2017 году Россельхозбанк направил 116 млрд рублей на развитие растениеводства

12:08, 02 ноября 2017, ПАИ

С начала 2017 года Россельхозбанк выдал порядка 116 млрд рублей кредитов на текущие и инвестиционные цели предприятиям в сфере растениеводства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Объем кредитования в данном сегменте увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что способствовало росту технологизации отрасли, развитию парка сельхозтехники и оборудования, повышению качества посевного материала и обработки земель.

Из общей суммы займов растениеводам порядка 60 млрд рублей приходится на краткосрочное кредитование, 56 млрд рублей выдано на инвестиционные цели – расширение машинотракторного парка, строительство хранилищ, покупку земель под растениеводство.

Россельхозбанк выделяет поддержку предприятий растениеводства в число приоритетных направлений своей деятельности. В настоящее время кредитный портфель Банка в данном сегменте превышает 325 млрд рублей.