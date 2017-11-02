Мокрый снег ожидается в Псковской области 3 ноября

18:20, 02 ноября 2017, ПАИ

3 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от 0 до +5.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.