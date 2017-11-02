Трёх задержавших вора псковичей полиция выдвинула на премию «Народное признание»

13:28, 02 ноября 2017, ПАИ

Трёх псковичей, задержавших вора, полиция выдвинула на премию «Народное признание - 2017» в номинации «Поступок».

Ночью 18 августа в Пскове у дома по Рижскому проспекту ранее судимый приезжий гражданин совершил хищение продуктов из припаркованного автомобиля для выездной торговли. Это не осталось без внимания шедших по проспекту женщин. Одна из них встречала свою подругу после работы.

«Возможно, кто-либо другой на месте Алины Никитиной и Анны Рыжовой и прошел бы мимо, но псковички решили понаблюдать за действиями незнакомца. Они убедились, что у них на глазах совершено преступление. Подруги позвонили в полицию и сообщили о произошедшем, а затем обратились за помощью к прохожему, чтобы совместными усилиями не дать злоумышленнику скрыться до приезда стражей порядка. Сергей Кириллов с пониманием отнесся к этой просьбе», - рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Горожане сумели задержать подозреваемого и передать его прибывшим стражам порядка.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), на сегодняшний день материалы с обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В полиции отметили, что преступление могло остаться нераскрытым, если бы не бдительность, активность и неравнодушная позиция трех горожан. «Причем действовали они очень грамотно и решительно. Полиция выражает благодарность Алине Никитиной, Анне Рыжовой и Сергею Кириллову за оказанную помощь в обеспечении правопорядка. Их поступок как представителей общественности заслуживает самой высокой оценки», - подчеркнули в УМВД.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru . Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях: