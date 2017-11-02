Трёх задержавших вора псковичей полиция выдвинула на премию «Народное признание»
Трёх псковичей, задержавших вора, полиция выдвинула на премию «Народное признание - 2017» в номинации «Поступок».
Ночью 18 августа в Пскове у дома по Рижскому проспекту ранее судимый приезжий гражданин совершил хищение продуктов из припаркованного автомобиля для выездной торговли. Это не осталось без внимания шедших по проспекту женщин. Одна из них встречала свою подругу после работы.
«Возможно, кто-либо другой на месте Алины Никитиной и Анны Рыжовой и прошел бы мимо, но псковички решили понаблюдать за действиями незнакомца. Они убедились, что у них на глазах совершено преступление. Подруги позвонили в полицию и сообщили о произошедшем, а затем обратились за помощью к прохожему, чтобы совместными усилиями не дать злоумышленнику скрыться до приезда стражей порядка. Сергей Кириллов с пониманием отнесся к этой просьбе», - рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Горожане сумели задержать подозреваемого и передать его прибывшим стражам порядка.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), на сегодняшний день материалы с обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В полиции отметили, что преступление могло остаться нераскрытым, если бы не бдительность, активность и неравнодушная позиция трех горожан. «Причем действовали они очень грамотно и решительно. Полиция выражает благодарность Алине Никитиной, Анне Рыжовой и Сергею Кириллову за оказанную помощь в обеспечении правопорядка. Их поступок как представителей общественности заслуживает самой высокой оценки», - подчеркнули в УМВД.
Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.
Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.
По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:
«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;
«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;
«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;
«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;
«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;
«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;
«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;
«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;
«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;
«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;
«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.
Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.
Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам: