Проход через железнодорожные пути в депо Великих Лук закроется с 20 ноября

14:08, 02 ноября 2017, ПАИ

C 20 ноября будет закрыт проход через железнодорожные пути, проходящие в депо Великих Лук, с проспекта Гагарина в район улиц Литейной и Бассейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на эксплуатационное локомотивное депо города.

Проход закроют в связи с планируемым проведением категорирования объектов транспортной инфраструктуры, а также ограждением зоны транспортной безопасности ТЧЭ-31.