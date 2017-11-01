Показ фильма Джима Джармуша «Мертвец» состоится в Пскове 8 ноября

14:27, 02 ноября 2017, ПАИ

8 ноября в 20:00 на малой сцене Псковского драмтеатра в киноклубе «Молоко и Сено» состоится показ фильма Джима Джармуша «Мертвец». Показ станет премьерным в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Этот фильм Джима Джармуша был впервые представлен на Каннском кинофестивале в 1995 году.

По сюжету картины, после смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи запали в сердце «дикаря», и он стал его ангелом-хранителем. А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов лиц, охочих до награды, и приближаясь к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассе театра и в гипермаркете «Империал».