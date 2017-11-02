0
14:06
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
12:44
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
11:41
Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области
11:27
Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности
21:57
Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение
21:34
Иван Цецерский находится с официальным визитом в Вологде
18:10
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
Еще новости
Политика

Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком

Депутаты Псковского областного Собрания (ПОС) рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Совета Федерации Андреем Турчаком, заявил спикер ПОС Александр Котов. Об этом передает корреспондент Псковскому агентства информации.

«Фракция «Единая Россия» сегодня на своём заседании единогласно приняла решение поддержать кандидатуру Андрея Анатольевича Турчака для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Проект постановления вносил я, - отметил Александр Котов. - Я считаю, что на сегодняшний день это самая достойная кандидатура — прежде всего, именно потому, что Андрей Анатольевич 8,5 лет работал в должности губернатора. И на сегодня он как никто другой знает все проблемы, с которыми сталкиваются жители Псковской области, он знает возможные перспективы развития нашего региона».

Александр Котов добавил, что Андрей Турчак лично реализовал большое количество проектов с привлечением федеральных средств по государственным программам. «Я думаю, что уже в статусе члена Совета Федерации он будет принимать активное участие как в завершении тех проектов, которые были начаты, в том числе, и им, так и будет принимать участие в тех проектах, которые и дальше будут реализовываться в нашем регионе. Наша совместная работа - депутатов областного Собрания, члена Совета Федерации и исполняющего обязанности губернатор — должна принести положительный результат. Очень рассчитываем на тесный контакт, на конструктивную работу на благо наших людей», - подытожил Александр Котов.

От имени депутатов он пожелал Андрею Турчаку успешной работы в Совете Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
02 ноября 2017
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
02 ноября 2017
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области
02 ноября 2017
Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области
Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности
02 ноября 2017
Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности
Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение
01 ноября 2017
Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение
Иван Цецерский находится с официальным визитом в Вологде
01 ноября 2017
Иван Цецерский находится с официальным визитом в Вологде
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
01 ноября 2017
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области 4
Графа «против всех» не появится в бюллетенях до выборов президента
01 ноября 2017
Графа «против всех» не появится в бюллетенях до выборов президента

Идет загрузка...