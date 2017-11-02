Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком

12:44, 02 ноября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания (ПОС) рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Совета Федерации Андреем Турчаком, заявил спикер ПОС Александр Котов. Об этом передает корреспондент Псковскому агентства информации.

«Фракция «Единая Россия» сегодня на своём заседании единогласно приняла решение поддержать кандидатуру Андрея Анатольевича Турчака для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Проект постановления вносил я, - отметил Александр Котов. - Я считаю, что на сегодняшний день это самая достойная кандидатура — прежде всего, именно потому, что Андрей Анатольевич 8,5 лет работал в должности губернатора. И на сегодня он как никто другой знает все проблемы, с которыми сталкиваются жители Псковской области, он знает возможные перспективы развития нашего региона».

Александр Котов добавил, что Андрей Турчак лично реализовал большое количество проектов с привлечением федеральных средств по государственным программам. «Я думаю, что уже в статусе члена Совета Федерации он будет принимать активное участие как в завершении тех проектов, которые были начаты, в том числе, и им, так и будет принимать участие в тех проектах, которые и дальше будут реализовываться в нашем регионе. Наша совместная работа - депутатов областного Собрания, члена Совета Федерации и исполняющего обязанности губернатор — должна принести положительный результат. Очень рассчитываем на тесный контакт, на конструктивную работу на благо наших людей», - подытожил Александр Котов.

От имени депутатов он пожелал Андрею Турчаку успешной работы в Совете Федерации.